Fanpage.it - Canone Rai, ultimo giorno per richiedere l’esenzione dal pagamento il 31 gennaio: chi può farlo e come

Il 31è l’ultima data perl’esonero daldelRai, che dal 2016 viene addebitato direttamente in bolletta. L’esenzione spetta a chi non possiede un televisore, con alcune eccezioni per eredi, over 75 a basso reddito e categorie specifiche.