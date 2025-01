Avellinotoday.it - Candida, 12enne investito mentre attraversa la strada: paura ma lieto fine

Leggi su Avellinotoday.it

Attimi didomenica scorsa nel piccolo comune irpino di, dove il giovane Sabino Antonio, 12 anni, è statova una pubblica via. Fortunatamente, nonostante l'urto, il ragazzo non è mai stato in pericolo di vita.L’incidente e i soccorsiL'automobilista.