Candelora quand’è e cosa dice il proverbio?

Laè una ricorrenza cristiana che viene celebrata il 2 febbraio, chiamata anche Festa presentazione di Gesù al Tempio, nell’adempimento della Legge Giudaica riguardante i primogeniti maschi.Leggi anche: — Giorni della Merla 2025: addio al freddo intenso? La festa è anche detta della Purificazione di Maria poiché secondo l’usanza ebraica, dopo quaranta giorni dalla nascita di un maschio la madre, considerata impura, doveva recarsi al Tempio di Gerusalemme per purificarsi: il 2 Febbraio cade quaranta giorni dopo il 25mbre (giorno della nascita di Gesù).Festa della, perché si chiama così?La festa è chiamataperché in quel giorno si benedicono e distribuiscono ai fedeli candele che sidifendano contro calamità e tempeste.Le candele accese simboleggiano Gesù Cristo “luce per illuminare le genti”, come il bambino Gesù venne chiamato dal vecchio Simeone al momento appunto della presentazione al Tempo di Gerusalemme.