Can Yaman è El Turco di Mediaset

Se pensavate che, con l’addio a Viola come il Mare, Cansarebbe rimasto per un po’ lontano da, vi sbagliavate. L’azienda non ha intenzione di rinunciare all’attore, diventato negli ultimi anni un volto fisso prima del pomeriggio e poi del serale, e per questo ha acquistato i diritti della serie El, da lui girata due anni fa. Canale 5 avrà dunque il suo Sandokan, mentre si continua ad attendere su Rai 1 quello di nome e di fatto.Elè la risposta di Canale 5 al Sandokan di Rai 1Le due serie sembrano avere più di Canin comune: entrambe sono in costume, ambientate in terre esotiche di un passato lontano ed entrambe tratte da opere letterarie. Lì di Emilio Salgari, qui di Orhan Yeniaras.Soprattutto, sono due racconti d’avventura. Ne Elil protagonista sarà il soldato ottomano Balaban Aga, che, dopo essere stato ferito nel secondo assedio di Vienna nel 1683, verrà salvato e curato da una donna appartenente al villaggio di Moena, nel nord Italia, e da lì darà vita ad una rivolta contadina.