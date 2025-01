Juventusnews24.com - Cambiaso Manchester City senza sbocchi (Corriere): ora non si fa! Clamorosa svolta a sorpresa sull’esterno: i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24): ora non si fa!della Juventus: tutti iDal possibile assalto alla ritirata, o forse al rinvio. L’edizione odierna deldello Sport non ha alcun dubbio:alper ora non si fa, tenuto conto dei tempi strettissimi, del fatto che Guardiola continui a privilegiare l’acquisto di un vice Rodri e perchè l’offerta al mercato Juve non è così elevata.Per questo motivi i Citizens sembrano usciti di scena,contare poi che Giuntoli dovrebbe andare a sostituire l’esterno. Al momento l’operazione è destinata a saltare.Leggi su Juventusnews24.com