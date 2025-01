Dday.it - “Bug del triangolo blu” sugli orologi Garmin: le soluzioni elencate per modello

Leggi su Dday.it

ha creato una pagina di supporto per i dispositivi che non si avviano a causa del “bug delblu” sullo schermo. Insieme a un’indicazione generale spiega anche come risolvere in base alla serie oposseduti.