Brembo ricavi preliminari stabili | 3 8412 milioni per il 2024

Bergamo. Il Consiglio di Amministrazione di, presieduto dal Presidente Esecutivo Matteo Tiraboschi, ha esaminato i risultatiper l’anno.In uno scenario globale complesso, segnato dalle notevoli difficoltà del settore automotive in particolare in Europa,ha realizzato nelpari a 3.841,2rispetto ai 3.849,2del 2023.Anche il margine Ebitda preliminare, che ammonta a 661,6, è in linea con il dato dell’anno precedente e con la guidance dichiarata al mercato, rappresentando il 17,2% dei.“Questi risultaticonfermano la solidità del modello di business di, nonostante i tempi difficili per il settore”, ha commentato il Presidente Esecutivo Matteo Tiraboschi. “La nostra forza risiede nella continua innovazione e nella passione delle nostre persone, che ogni giorno lavorano con grande impegno per mantenere il Gruppo all’avanguardia.