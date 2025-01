Europa.today.it - Braga-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Leggi su Europa.today.it

Con la qualificazione già messa in cassaforte ed un posto assicurato nella griglia degli ottavi di finale della competizione, lasaluta la prima fase dell’Europa League provando in Portogallo a mantenere l’imbattibilità nella competizione ed a difendere il primo posto in graduatoria.