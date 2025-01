Ilrestodelcarlino.it - Bologna com’era: nel 1586 nacque la prima fabbrica di pasta

Per dieci anni Giovanni Dall’Aglio ebbe l’autorizzazione ad essere l’unico produttore difresca a. Era il 20 novembree il Senato bolognese, dopo aver esaminato la richiesta di Dall’Aglio di impiantare la suadifresca concesse l’autorizzazione ben sapendo che analoghe autorizzazioni erano state deliberate in altre città a partire da Roma. Giovanni Dall’Aglio, nel compiere questa scelta sapeva che il prodotto, cioè lafresca, era gradito alla popolazione. Di fronte alla possibilità che altri avrebbero potuto ottenere identica licenza e quindi entrare in concorrenza, Dall’Aglio ottenne da papa Sisto V (foto) un documento che gli garantiva che per 10 anni nessuno avrebbe ottenuto tale permesso spiegando che non ambiva ad avere una sorta di monopolio, ma che l’investimento che si apprestava ad attuare era assai oneroso.