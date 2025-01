Bresciatoday.it - Bimbo di 11 anni in giro per il paese: "Non sono andato a scuola, stavo poco bene"

Avrebbe dovuto essere in classe, come tutti i suoi coetanei, invece girava per Gavardo in sella alla sua bici, lontano da casa e completamente solo. A notarlo è stata una pattuglia della Polizia Locale della Valsabbia, impegnata in un controllo di routine sul territorio nella mattinata di oggi.