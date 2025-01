Amica.it - Bella Hadid in bikini nella neve per amore del suo profumo

Inrosso fuoco e stivali da cowgirl nel bel mezzo di un bosco innevato. Per il proprio brand si fa questo e altro, e, che nel 2024 ha lanciato la sua linea di profumi, lo sa bene.La top model è tornata su Instagram per postare una serie di foto che la ritraggono in costume. Tra le mani, un foulard di seta disegnato da lei che verrà regalato a chi acquisterà uno dei profumi di Ore, progetto cuitiene moltissimo. I profumi sono tutti privi di alcol, e contengono un mix di oli essenziali per svolgere un’azione idratante sulla pelle quando vengono applicati.e il servizio fotografico ine stivali da cowgirl«Avvolgitinatura e nell’, non importa dove sarai quest’inverno. Profumi idratanti e tessuti setosi per la pelle baciata dal gelo – è stato il commento della top model – Sono ossessionata da questi foulard, li metto sulla borsa, intorno al collo, nei passanti dei jeans.