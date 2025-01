Sport.quotidiano.net - Basket giovanile. Scuola Basket Ferrara sorride l’under 17 Gold. L’under 19 sfida Modena

Leggi su Sport.quotidiano.net

Settimana impegnativa per19della, che gioca domani contro. Chi ha già giocato – e vinto – è stata invece17, che alla Bondi Arena ha sconfitto 57-48 il Pgs Bellaria, conquistando due punti importanti che danno morale ed entusiasmo. Ferraresi che salgono in classifica a quota 10 punti, nel gruppone delle squadre a metà graduatoria. Sconfitta netta per15di coach Morea, che ha ceduto in casa 62-87 contro la forte Virtus Castenaso, seconda in classifica. Sul fronte dei gruppi Silver, arriva una bella vittoria per19, che ha la meglio 78-58 di Pallacanestro Budrio; sconfitta casalinga, invece, per17, che viene sconfitta 62-49 da Veni San Pietro in Casale. Chiusura col botto con il baskin targato Sbf, che a Faenza va a vincere 61-57 in una combattutissimacontro Medi Baskin.