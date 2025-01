Ferraratoday.it - Basket, alla Sella non basta un secondo tempo sontuoso contro Rieti: finisce 81-84

Leggi su Ferraratoday.it

LaCento torna a giocare e a difendere le mura di casa della Baltur Arena, nel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di A2, affrontando. La Real Sebastiani, reduce da due risultati positivi, a questo punto del torneo, si trova in piena lotta per un posto ai.