Baritoday.it - Bari, il mercato si muove: intesa con Pereiro, Matino a Cittadella

Leggi su Baritoday.it

Il calcioinvernale si avvia verso la deadline fissata per la mezzanotte del 3 febbraio, motivo per cui nelle ultime ore, le trattative di diverse società, incluso il, stanno subendo un'accelerata. Il club biancorosso finora aveva definito il solo arrivo in prestito oneroso di.