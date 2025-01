Calcionews24.com - Balotelli addio al Genoa? Possibile la risoluzione del contratto, le ultime

Mariofuori dal: i rossoblù cercano una destinazione, ma se non arrivano offerte ci sarà ladelLe strade di Marioe delpotrebbero separarsi nei prossimi giorni. Il calciatore dal suo arrivo in rossoblù ha giocato appena 56 minuti, non venendo neanche convocato per ledue partite. .