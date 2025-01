Babygirl da oggi nelle sale cinematografiche!

Leggi su Cinefilos.it

Il thriller erotico di Halina Reijn è finalmente al cinema distribuito da Eagle Pictures. Il film di A24 ha come protagonista Nicole Kidman nei panni di un potente amministratore delegato, la cui relazione con uno stagista molto più giovane (Harris Dickinson) minaccia la pace della sua carriera e della sua famiglia. La Kidman è stata nominata ai Golden Globe come attrice in un film drammatico all'inizio dell'anno, ma non è stata inserita nella rosa dei candidati agli Oscar del 2025.Sul film la regista Halina Reijn ha dichiarato: "Tutti noi abbiamo una piccola scatola nera piena di fantasie e tabù che vorremmo non condividere mai con nessuno. Sono affascinata dalla dualità della natura umana e con questo film ho cercato di far luce, senza giudizio, sulle forze opposte che compongono le nostre personalità.