Avellinotoday.it - Avellino, al via il senso unico di marcia verso Corso Umberto I

Leggi su Avellinotoday.it

Parte l’istituzione deldiin Largo Castello, con direzioneI. Dal prossimo 8 febbraio, così come disposto dal Comando della Polizia municipale con apposita ordinanza, sarà obbligatorio svoltare a destra all’intersezione Via Fricchione-Largo Castello, per i.