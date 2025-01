Riminitoday.it - Auto rubata a Rimini, scoperti a bordo quattro minorenni: la fuga a piedi non gli evita la denuncia

Leggi su Riminitoday.it

Due 16enni e due 17enni sono statiti dopo essere stati 'pizzicati' adi un'lungo la via Emilia. La Polizia locale dell'Unione Rubicone e Mare è entrata in azione in azione nelle scorse settimane quando una pattuglia in servizio a Savignano ha provato a fermare sulla via.