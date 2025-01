Fanpage.it - Aumentano le rette delle Rsa lombarde, il sindacato: “Curarsi rischia di diventare un privilegio per pochi”

Diverse Rsahanno inviato lettere ai familiari degli anziani per annunciare aumentia partire dall'1 febbraio. Per ilSpi Cgil Lombardia, le strutture starebbero strumentalizzando il rinnovo del CcnlCooperative Sociali mettendo "interessi di lavoratori e ospiti in contrapposizione per giustificare la gestione privatistica".