Sport.quotidiano.net - ATLETICA. Mezza Maratona. Oltre 10mila iscritti

Superata quotaper lad’Italia ’Memorial Enzo Ferrari’ in programma il prossimo 30 marzo tra Modena e Maranello. A due mesi dalla manifestazione è stata raggiunta la quota massima di partecipanti per la sua prima edizione. L’evento si svolge su tre distanze. Organizzata da Master Group Sport, in collaborazione con la società sportiva ‘La Fratellanza 1874’, lad’Italia ’Memorial Enzo Ferrari’ vede la Ferrari nel ruolo di hosting partner dell’iniziativa: il Cavallino metterà a disposizione di tutti gli appassionati, alcuni siti esclusivi quali la pista di Fiorano e i viali aziendali come parte del percorso di gara. Le medaglie per i vincitori della 21 chilometri celebrano il connubio di innovazione e tradizione della Casa di Maranello: sono interamente prodotte nello stabilimento Ferrari attraverso il processo di additive manufacturing grazie ad un laser ad alta potenza che fonde strati di polvere metallica.