Today.it - Assunti e poi licenziati per intascare la disoccupazione: scoperta una truffa all’Inps da 4 milioni

Leggi su Today.it

unaall'Inps da 4di euro per percepire indebitamente l’indennità di. Due le persone a capo dell’organizzazione criminale che a Palermo aveva messo in piedi il raggiro ai danni dello Stato. Per questo e per altri reati sono arrivate 12 misure interdittive e.