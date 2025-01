Veneziatoday.it - Arte, letteratura e spettacoli: 15 eventi da non perdere durante il primo weekend di febbraio

Leggi su Veneziatoday.it

: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non, quello dell'1 e 22025, anticipato da venerdì 31 gennaio. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutte le iniziative del.