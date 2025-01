Anconatoday.it - Arriva l'etichettatura d'origine per funghi e tartufi, Coldiretti Marche: «Una tutela per il Made in Italy»

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA - Tracciabilità e trasparenza in un settore che rappresenta un’eccellenza per lee un’occasione di reddito per le aree interne. In una regione tra le prime d’Italia per numero di tesserini rilasciati, circa 80mila tra “cacciatori” die di tartufai è una buona notizia per i.