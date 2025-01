Cms.ilmanifesto.it - Albania, un altro vulnerabile lascia il centro di Gjader

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Si svolgeranno venerdì mattina le udienze di convalida dei trattenimenti per i migranti portati a, in. Ne sono rimasti 43 dopo che ieri, a seguito delle audizioni in ., unildiil manifesto.