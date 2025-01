Udinetoday.it - Al via il cantiere in via Poscolle alta: i lavori e la viabilità

Leggi su Udinetoday.it

Come da programma, sono in partenza idi ristrutturazione di via: come prevede il cronoprogramma di riqualificazione del cosiddetto “ferro di cavallo” che lambisce piazza XX settembre, dal 10 febbraio inizieranno idi ristrutturazione della condotta idrica e del.