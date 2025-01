Ilrestodelcarlino.it - Al Teatro Dragoni uno spaccato sulla crisi della classe operaia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

‘Il turno di notte’: questo il titolo del prossimo spettacolo in scena aldi Meldola domani alle 21, un lavoro inedito, scritto e diretto da Giampiero Francese, dedicato al difficile momento che la, in questo caso quella metalmeccanica, vive in Italia. La pièce è interpretata da Dino Paradiso, Giuseppe Centola, Gabriele Grano, Simona Ianigro, Giuseppe Ranoia, Manola Rotunno ed Erminio Trucellito. La trama: un imprevisto rinchiude i sette protagonisti in uno spogliatoio dove inizia un lungo e duro confronto fra sei operai e un dirigente, in una riflessione profonda e intelligente sul futuroche, mai come in questo periodo, vive una profondaidentitaria. Un efficace equilibrio tra l’approccio realistico alla dimensione popolare e la distorsione grottesca delle figure in campo, rende ’Il turno di notte’ un lavoro che fa "ridere e pensare".