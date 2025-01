Ilpescara.it - Adescano 90enne al supermercato e la derubano in casa, arrestati tre uomini e una donna

Leggi su Ilpescara.it

Quattro persone, tradi 54, 48 e 42 anni e unadi 44, sono statidalla polizia per il reato di furto in abitazione ai danni di unadi 90 anni.Tutti e quattro, già noti alle forze dell'ordine, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato.Nello specifico, i.