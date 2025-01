Brindisireport.it - Acquedotto Pugliese, ancora una interruzione all'erogazione idrica nel centro abitato

Leggi su Brindisireport.it

ORIA - Dopo i lavori previsti per oggi, 30 gennaio 2025, altro stop all'a Oria., infatti, sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell'. I lavori riguardano l’inserimento di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l'esecuzione.