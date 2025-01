Feedpress.me - Abusi su un 13enne da due coetanei, indaga la Procura dei minori di Trento

Ladella Repubblica per i minorenni diha aperto un fascicolo di indagine per violenza sessuale di gruppo aggravata e divulgazione di immagini sessualmente esplicite per i presuntisubiti da un ragazzo di 13 anni da parte di due 14enni . La vicenda, che risale alla scorsa estate, sarebbe avvenuto all’interno di un centro commerciale di una valle del Trentino. Lo riporta la stampa.