Abbuffata di norme e zero alleanze Così l’Europa non ritrova la bussola

Il progetto per la competitività prevede altri 39 pacchetti di leggi, intanto la Cina accelera sulle materie prime e gli Usa tagliano le tasse. In realtà l’Unione non ha politica estera e rischia di perdere la corsa alla Difesa.