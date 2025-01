Pordenonetoday.it - A Pordenone gli studenti usano l'arte per promuovere la sicurezza sul lavoro

Oltre 700delle scuole medie e superiori del Friuli Venezia Giulia si sono trasformati in giovani creativi per un'iniziativa dedicata allasul. Il progetto in questione si chiama "We Love Safety FVG". Un'operazione, finanziata dalla Regione e promossa dalle Casse Edili.