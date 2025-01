Fanpage.it - A Gaza nuovo show per il rilascio degli ostaggi: la soldata Agam Berger torna in libertà dopo 482 giorni

Leggi su Fanpage.it

diisraeliani oggi da parte di Hamas secondo quanto previsto dall'accordo per il cessate il fuoco aentrato in vigore il 19 gennaio scorso. In cambio Israele libererà 110 prigionieri palestinesi, tra cui 30 minorenni.