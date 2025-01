Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist slalom Courchevel, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Mentre ormai tutta la concentrazione è ben puntata verso i Campionati Mondiali di Saalbach (Austria) la Coppa del Mondo di scifemminile 2024-2025 si prepara per l’ultimo appuntamento prima del “rompete le righe” verso la manifestazione iridata.Questa sera, giovedì 30 gennaio, infatti, il comparto femminile sarà impegnato nellodi(Francia) che si disputerà in notturna. Si gareggerà sulla celebre pista Émile Allais con la prima manche che prenderà il via alle ore 17.00, mentre la seconda scatterà alle ore 20.00 con la classica inversione delle 30.La tappa diavrà enorme importanza anche per il ritorno di “Sua maestà” Mikaela Shiffrin, la regina dello. Dopo l’infortunio di Killington di novembre, in che condizioni sarà la statunitense? Vedremo, quindi, se Camille Rast confermerà il suo ottimo momento di forma, con una Zrinka Ljutic chiamata alla riscossa.