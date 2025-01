Leccotoday.it - 700mila euro a cinque imprese lecchesi per favorire la transizione ecologica

Leggi su Leccotoday.it

Quasiper finanziareprogetti di economia circolare in provincia di Lecco. Le risorse - in tutto 694.000- provengono dal bando 'Ricircolo' di Regione Lombardia, rivolto a Pmi delle filiere plastiche e tessile, attraverso il quale sono stati stanziati in totale 7 milioni.