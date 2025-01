Reggiotoday.it - Zes e infrastrutture, Senese: "Senza investimenti concreti, la Calabria resterà ai margini"

Leggi su Reggiotoday.it

"La Zes Unica potrebbe rappresentare un volano di sviluppo per la, maun adeguato potenziamento infrastrutturale il rischio è che resti un’opportunità dimezzata. Non si può parlare di attrattività per le imprese se la Regione continua a essere tagliata fuori dai grandi assi di.