Inter-news.it - Zalewski-Inter, agente a Trigoria. Il polacco vuole l’Inter! – Sky

Nicolaè in uscita dalla Roma: oltre al Marsiglia, sul suo profilo è forte l’esse dell’, squadra che ha appena definito la cessione in prestito con diritto di riscatto di Tajon Buchanan al Villarreal. L’delè aper assumere i prossimi passi in vista della sua cessione.IL PUNTO – Nicolaè stato individuato dall’come il sostituto ideale di Tajon Buchanan, in procinto di essere ceduto al Villarreal in prestito con diritto di riscatto. Come riferito da Sky Sport, la volontà del, seguito conesse anche dal Marsiglia, è quella di restare in Italia sposando il progetto dei nerazzurri. In questo momento nulla è stato definito, né nel senso di un approdo in Francia né in quello di una permanenza in Italia. Mancando pochissimi giorni alla chiusura del mercato invernale, non vi sarà molto da attendere prima di conoscere il futuro del