Inter-news.it - Zalewski, giornata decisiva! E l’agente di Frattesi in sede all’Inter – Sky

Leggi su Inter-news.it

è corteggiato d, che potrebbe prelevarlo dalla Roma dopo aver definito l’addio di Buchanan. Intanto,divisto in– Occhio al futuro di Nicolain casa Roma, corteggiato dal Marsiglia in Francia e din Serie A. Il club nerazzurro, che sta per definire la partenza di Tajon Buchanan verso il Villarreal, lo ha chiesto alla Roma. Il punto dell’esperto di calciomercato per Sky Sport Luca Marchetti: «Il Marsiglia lo vuole a titolo definitivo per 5 milioni, tant’è che il club francese avrebbe già trovato l’accordo con la Roma. Ma occhio, una volta che c’è l’Inter in campo,sarebbe disposto a rinnovare il contratto con la Roma che va in scadenza il 30 giugno 2025 per poter andare. Ovviamente, il club giallorosso rimane cauto perché rischia anche di restare col cerino in mano e perdere il giocatore a zero in estate.