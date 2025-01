Ilrestodelcarlino.it - Xm24 contro Clancy e il cohousing

Uno striscionegli sgomberi sulla sede di Coalizione civica in via Di Vincenzo. Uno ‘schiaffo’ diretto alla vice sindaca Emilye al suo partito che arriva da ‘ex amici’, ossia dai sostenitori dell’che ieri, al centro Katia Bertasi, hanno contestato la presentazione deldi via Fioravanti (che sta sorgendo all’ex mercato che era sede del centro sociale) e la stessa. I 150 manifestanti, in corteo, hanno appeso lo striscione e alcuni attivisti hanno incollato sulle vetrine copie del comunicato diffuso per promuovere la protesta. Urlando al megafono: "Emilyc’è posta per te". Poi il corteo ha ricominciato a muoversi per la Bolognina verso via Fioravanti, scortato dalla polizia.