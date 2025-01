Brindisireport.it - Volley: Brundisium Volley, un 3-1 al Grottaglie riscatta il ko col Taranto

BRINDISI - Weekend intenso per lache, tra sabato e domenica, ha affrontato due sfide consecutive al PalaZumbo nel campionato di Prima Divisione Maschile. Il bilancio è di una vittoria e una sconfitta che consolidano il terzo posto in classifica per la formazione brindisina.