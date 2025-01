Ilgiorno.it - Voghera, investito mentre attraversa la strada: quarantottenne gravissimo

(Pavia), 29 gennaio 2025 – È statoda un'autostavando a piedi la, alla rotatoria vicino al PalaOltrepò, all'intersezione di via Primo maggio. K.S., 48enne originario dell'Ucraina, ha riportato conseguenze gravissime, trasportato con l'ambulanza in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia. Le sue condizioni sarebbero disperate, per gravi lesioni cerebrali. Lo schianto L'incidente è successo poco dopo le 18 di ieri, martedì 28 gennaio. L'automobilista alla guida della Toyota, rimasto illeso, si è fermato e sono stati attivati tempestivamente i soccorsi. Il pedoneha sfondato il parabrezza dell'auto, riportando gravissimi traumi, i particolare cranici. La dinamica dell'accaduto è in corso di accertamento da parte della polizia Locale di, intervenuta sul posto per i rilievi.