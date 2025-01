Calcionews24.com - Vlahovic Juve, capolinea per il centravanti bianconero: la posizione di Thiago Motta è abbastanza chiara

Leggi su Calcionews24.com

, sarà addio a fine stagione nonostante il rilancio di: l’analisi sulla sua situazione in ottica calciomercato Come scrive oggi Tuttosport, in estate Dusandiventerà un nome in uscita dal calciomercato. Secondo il quotidianoavrebbe deciso di scaricarlo a fine stagione nonostante la fiducia. Il numero 9a meno di colpi di scena cambierà aria, .