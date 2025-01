Lanotiziagiornale.it - Ventisei milioni di nuovi sfollati, ecco i danni dei disastri ambientali

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il cambiamento climatico è ormai l’elefante nella stanza della politica internazionale. Eppure, come ci ricorda la quarta edizione del report Migrazionie crisi climatica, a cura di Marica Di Pierri e Maria Marano dell’associazione A Sud, pubblicato nel gennaio 2025, il fenomeno è trattato come un’ombra che sfugge alle definizioni, e quindi alle soluzioni. Questo report è un appello urgente per riconoscere le migrazioni climatiche come un problema globale, da affrontare con strumenti giuridici, politiche inclusive e un netto cambio di paradigma.Una crisi globale, numeri implacabiliIl 2024 si è chiuso come l’anno più caldo mai registrato, con temperature medie globali di 1,54°C sopra i livelli preindustriali. Questo collasso climatico è alla radice di flussi migratori che riguardanodi persone.