Fanpage.it - Valeriani (Pd): “Mansarde trasformate in B&B e cinema in fast food, con la destra l’urbanistica è un far west”

Leggi su Fanpage.it

Ai microfoni di Fanpage.it il consigliere del Pd Massimilianoha commentato la proposta di legge sulla Semplificazione Urbanistica in approvazione nel Lazio: "Questa legge non ha una visione d'insieme per il territorio del Lazio. È espressione di una filosofia portata avanti dallain questa legislatura: improvvisazione e superficialità".