Forlitoday.it - Unieuro Forlì cuore e grinta, ne manda sei in doppia cifra e demolisce la Reale Mutua Torino

Leggi su Forlitoday.it

Non era facile ripartire dopo la brutta sconfitta del PalaMacchia di Livorno, con la strigliata di Coach Martino nelle orecchie e con l'ennesimo infortunio stagionale, quello di Dawson, da digerire.Eppure, nonostante queste avversità il roster in lista per la sfida dell'Arena contro la Reala.