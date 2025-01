Ilpiacenza.it - Una canzone al bar scatena una rissa tra serbi e bosniaci, in quattro a processo

Leggi su Ilpiacenza.it

Unaintonata in serbo sarebbe stata la miccia che nel 2022 hato unain un bar di via Beati. Per quei fatti sono imputatiuomini, duee due. I fatti, sono stati ripercorsi nella mattinata del 29 gennaio in tribunale dove uno degli imputati ha raccontato.