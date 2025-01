Parmatoday.it - Un San Valentino di gran classe

Leggi su Parmatoday.it

Inutile fingersi immuni ai gesti galanti: una cena gourmet a lume di candela in un ristorante raffinato, non può che essere una sorpresa gradita perfino per chi si dichiara quasi allergico a San. Per redimere i non romantici, bisogna scegliere il posto adatto, anzi, perfetto, che sappia.