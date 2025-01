Cesenatoday.it - "Un piccolo negozio delle meraviglie", nell'ex bar la mostra in cui banali oggetti diventano opere d'arte

Leggi su Cesenatoday.it

Negli spazi espositivi dell'ex bar "Galleria di quartiere" in via Manfredi 29, a Cesena, sta per prendere vita qualcosa di magico. Le invenzioni di Francesco Bocchini, che sembrano uscite da un paese dove meccanica e poesia se la intendono a perfezione, riempiranno di musica e fantasia ogni.