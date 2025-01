Quicomo.it - Un eroe per i celiaci di Como: Domenico e la saletta gluten-free del Bar Diaz

Leggi su Quicomo.it

Nel cuore di, in via, un piccolo bar sta facendo la differenza per chi convive con la celiachia.Pattuzzi, gestore del Bar, ha deciso di trasformare la sua esperienza personale in un’opportunità per la comunità, dedicando una parte del suo locale esclusivamente a chi.