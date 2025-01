Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 29-01-2025 ore 15:10

dailynews radiogiornale mercoledì 29 gennaio Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano il giorno dopo l’annuncio dell’inchiesta sul caso al Matrix a prendere meloni Torna sulla vicenda con un nuovo post il nostro impegno scrive la Premiere per difendere l’Italia proseguirà come sempre con determinazione e senza esitazioni quando sono in quella sicurezza della nazione l’interesse degli italiani non esiste spazio per passi indietro Dritti per la nostra strada dice ancora meloni Palazzo Chigi intanto vertice sui migranti le opposizioni vanno all’attacco in una lettera al Presidente della Fontana chiedono di mettere in calendario subito un’informativa della presidente del consiglio non ci sono giustificazioni per sottrarsi al confronto nella sede preposta su un tema così grave irrilevante per il paese scrivo nel gruppo del centrosinistra dopo l’annullamento delle comunicazioni dei ministri della Giustizia dell’interno sul caso al Matic previste per oggi andiamo negli Stati Uniti funzionari americani stanno valutando le implicazioni per la tv nazionale della app di intelligenza artificiale cinese diptyque l’ho detto la portavoce della Casa Bianca il consiglio per la sicurezza nazionale sta esaminando quali queste implicazioni potrebbero essere affermato secondo cnbc la marina militare statunitense ha inviato una mail al personale intimando di non utilizzare l’app a causa di potenziali problemi di sicurezza ed etici torniamo in Italia la procura di Milano ha rinviato a giudizio con citazione diretta Chiara Ferragni per la vicenda della presunta truffa del Pantano Pink Christmas e per le uova di cioccolato lo rende noto la difesa degli influencer che commenta non ha commesso alcun reato la replica di Ferragni credevo sinceramente che non fosse necessario celebrare un processo per dimostrare di non avere mai truffato nessuno dovrò tu troppo con Viber ancora del tempo con questa Cuda che ritengo profondamente ingiusta ma sono pronta ha scritto l’influencer con ancora Maggiore determinazione per far emergere la mia assoluta innocenza un’ultima notizia in chiusura operazione antimafia della dda di Palermo 19 indagati di cui 17 in carcere e due gli arresti domiciliari ti voglio titolo di associazione di stampo mafioso estorsione aggravata intestazione fittizia di beni e altri reati connessi l’operazione coinvolto in posta della la corleonese di Cosa nostra alcuni dei quali erano stati scarcerati i particolari emersa la volontà di alcuni indagati il tuo padre scontato un periodo di detenzione di consolidare le posizioni di potere anche attraverso il controllo e la gestione all’interno dell’area mandamento Uditore passo di Rigano a Palermo delle attività produttive legate in particolar modo all’edilizia a fermano investigatore è la l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa