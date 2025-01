Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 29-01-2025 ore 09:10

dailynews radiogiornale Corona buona giornata Un bene ritrovato il raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Giorgia Meloni indagata per il caso amar thriller capo della polizia dell'Ikea accusato di torture nei confronti dei migranti l'annuncio lo stesso presidente del consiglio e per vinto emesso dal PM Francesco lo vuoi riguarda anche i ministri Nordio piantedosi di Mantovano saltare informativa del governo calcio la democrazia riferiscono le opposizioni persone arrestate 14 denunciata il sequestro di numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file pedopornografici il bilancio di un articolato per azione di contrasto alla pedofilia on-line della polizia che è interessato di condotta dagli investigatori della polizia di stato del centro operativo per la sicurezza cibernetica di Venezia coordinati dalla locale procura del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia on-line del inizio di polizia di arresti sono stati eseguiti per detenzione di ingente materiale pedopornografico la pancia era diversa le ho creduto lo dichiari nel clusiva Tgcom24 Mode tomogo chi di Pier è il marito di Rosa Vespa la donna arrestata per Il rapimento di una neonata martedì scorso a Cosenza l'uomo inizialmente arrestato assieme alla moglie e poi scarcerato venerdì ha ripercorso i mesi finta gravidanza della donna non mi sono buttata stavo scherzando dall'aggressione del mio fidanzato è l'unica via d'uscita era buttarmi dal balcone queste le parole dette al padre Silvano da Claudia chezza la di sorta di Arzachena precipitata dal balcone di un hotel della Valletta Dove si trovava in vacanza studio con il fidanzato Alessio Luca un amico la polizia maltese ipotizza il reato di violenza domestica è stata condannata all'ergastolo a Napoli per Stefania Russolillo la quarantottenne accusata di aver ucciso la vicina di casa rosa gigante la 72enne madre del tiktoker Donato De Caprio notissimo per il suo tormentone mollica o senza la tendenza della Corte d'Assise di Napoli arriva dopo un anno e due mesi di processo e durante la lettura di Napoli è stata salutata dagli Applausi dei parenti della vittima